Това ли е убиецът на Илиян Филипов

Снимка от охранителна камера показват предполагаемия убиец на бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов, съобщи Фокус.

На кадъра се вижда човек със слабо телосложение и качулка, който излиза от територията на комплекса, където се е намирал имотът на Филипов и където се е случило местопрестъплението.

Информацията към този момент е непотвърдена от разследващите органи, а БЛИЦ вече писа, че има съмнения за висок и слаб мъж.

Припомняме, че от полицията в Пловдив коментираха, че Филипов е застрелян с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии.

"Към момента няма информация убитият да е бил заплашван от някого. Полицията ще остане по изходите на Пловдив, докато е необходимо. Не можем да кажем дали има задържан", уточниха органите на реда.

На мястото на убийството има екипи на ДАНС, на полицията, прокуратурата и на ГДНП. Издирват се свидетели на местопроизшествието, назначена е аутопсия.