Извадиха снимка и разкрития за шофьора убиец от Тулово

Жена, твърдяща, че познава мъжа, предизвикал катастрофата, убила него, заедно с майка и дъщеря, край Тулово, разказа, че той е "бил опасен" и показа негова снимка, на която той позира с нож.

Ивана Манолска разказва, че лично лично познава 40-годишния мъж. Тя не назова името му.

"Този човек беше опасен както за себе си, така и за околните", казва тя, твърдейки, че винаги се е разхождал с хладни оръжия. "Имаше и неадекватно поведение", казва тя.

"Въпрос на време беше да се стигне дотук", добавя Манолска във Facebook публикацията си.

"Мисля, че всеки от нас се досеща откъде идва проблемът. Преди време пуснах пост за безхаберието на институциите и за криминалния контингент, който необезпокоявано си прави каквото реши. Факт...", пише още Манолска, признавайки, че "ако някой си беше свършил работата и такива типове, опасни за себе си и обществото си бъдат прибрани където трябва, нямаше да се стигне дотук."

Тя завърши поста си, изказвайки съболезнование към близките на загиналите майка и дъщеря.

Припомняме, че в град Шипка, откъдето са двете загинали жени, е обявен тридневен траур след ужасяващия инцидент. Кметът на града описа жените като "прекрасни". "Думите са безсилни да опишат празнотата, която тази загуба оставя в сърцата на близките им, на приятелите им и на всеки един от нас", написа градоначалникът Веси Панайотова.

Припомняме още, че 40-годишният мъж първоначално избутал от шофьорското място баща си и го е влачил 2 километра. По разкази на свидетели след това мъжът увеличил скоростта, започнал да изпреварва коли и тирове и се блъснал челно в насрещно движещия се автомобил, в който пътували двете жени.

Инцидентът стана в сряда в 11 часа на пътя Стара Загора - Казанлък.