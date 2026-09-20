Мъж подкара мотоблок с 3,63 промила алкохол

37-годишен мъж е установен да управлява двуколесен мотоблок след употреба на сериозно количество алкохол в кубратското село Сеслав. Дрегерът отчел 3,63 промила алкохол в издишания въздух.

Проверката е извършена около 19:00 часа на 18 септември. След положителната проба водачът отказал да даде кръв за химичен анализ.

Срещу 37-годишния мъж е образувано бързо производство за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила.

Случаят се разследва по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс.