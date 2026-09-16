Нов кошмар в наше село. Разследват убийство

Тялото е открито около 7:30 часа на улица в селото. По неофициална информация по него са установени следи от нанесен побой.

Загиналият е от Ямболско и е пребивавал в Странско като сезонен работник.

Районът около мястото е отцепен, а на място се извършва оглед. След приключването му тялото ще бъде транспортирано за аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта.

В рамките на разследването се разпитват жители на селото, като полицията изяснява обстоятелствата около смъртта и последните часове от живота на мъжа.

Към момента няма задържан по случая.