Според съдебен лекар трагедията в Исперих е заради безпаричие. И дългове заради хазарт

Двете намерени мъртви момичета в Исперих са били непълнолетни - на 10 и 17 години.

Къщата, в която се е случил инцидентът е била необитавана, предава Нова телевизия. Тя е била собственост на дядото на момичетата по бащина линия. Те са били видени за последно във вторник.

Родителите са били разведени, а по неофициална информация те са отишли при бащата, за да се подготвят за началото на учебната година. Работи се по версията, че престъплението е станало под психологически натиск заради раздялата с майката на децата и безпаричие.

"Очаквахме да прояви агресия. Той беше агресивен, имаше насилие в семейството. Причината за раздялата беше това", разказаха роднини на децата по майчина линия.

"Съдебният лекар потвърди, че престъплението е станало най-вероятно преди няколко дни. Бащата се е обесил в тоалетната. Най-вероятно децата са спели когато е извършено деянието. Открит е нож", обясни окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. По думите му той е имал задължения към игрална зала в града.

Тихомир Тодоров посочи, че причините за трагедията все още се изясняват. По думите на прокурора мъжът се е занимавал епизодично с транспортна дейност, карал е такси. Баща му е продал земеделски земи, за да осигури средства за закупуването на автомобил, който синът му е възнамерявал да използва като такси. Автомобилът е бил открит с ключовете в контакта.

Около два месеца преди трагедията майката е напуснала домакинството и се е преместила в родното си село, но е продължила да работи в Исперих. Тя е търсила децата, но след като не е успяла да се свърже с тях по телефоните, предположила, че са извън обхват или са на почивка.

Проверяват се и данни за евентуално домашно насилие. Тодоров уточни, че на този етап не може да бъде направен категоричен извод по този въпрос, тъй като информацията предстои да бъде проверена в Районното управление на МВР в Исперих и в прокуратурата.

Бащата не е имал криминални прояви, но е имал увлечение към хазарта, каза още окръжният прокурор.

Трагедията е била установена от дядото на момичетата. Той е забелязал, че те не са в дома му, но първоначално предположил, че синът му ги е завел на почивка. След като телефоните им били изключени, влязъл в къщата и открил сина си обесен, а впоследствие били установени и телата на двете момичета, добави Тихомир Тодоров.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около смъртта на тримата и мотивите за извършеното престъпление.