Васко Културиста стои зад схемата с имотната измама в София

Врачани са сред арестуваните в София заради разкритата имотна измама. Сред задържаните е Веселин Вълчанов, познат в крими средите като Веско Културиста. 54-годишният мъж измислил мащабната схема за продаването скъпия имот в София заедно с още няколко свои познати от Враца.

Малко преди сделката вчера, при която бандата трябвало да продаде на 21-годишен младеж апартамента обаче, имотната измама била пресечена от намесата полицията.

Униформените работили от близо месец по случая и имали информация за предстоящата сделка от началото на август. Оперативните данни, които получили, били за предстояща покупко-продажба на скъп апартамент в центъра на София, който е собственост на починала жена. По време на разследването, което направили, полицаите установили, че собственичката на апетитния имот има жива наследница – нейна племенница, която обаче е поставена под пълно запрещение и е настанена в дом за социални грижи в Смолян. Изглежда именно заради това Веско Културиста и хората му подели тлъстата схема.

Оказва се, че продавачът на имота се е сдобил с неистинско саморъчно написано завещание от жена, починала през 2008 г. Въпросният извършител през 2020 г. обявява самото завещание пред нотариус във Враца. След това получава нотариален акт, а след получаването му продава част от земите, които е придобил с фалшивото завещание, на територията на Козлодуй. И така до вчера, когато опитал да продаде с фалшивото завещание и апартамента в центъра на столицата.

Припомняме, че заради схемата са задържани 8 човека – 5-ма мъже и 3 жени, на възраст от 21 до 72 години, сред които има и врачани.

Продавачът на имота и двама души, които го съпровождат по време на сделката, имат предишни криминални прояви - кражби, обсебване, управление на МПС под въздействие на алкохол, а едно от лицата дори е предоставило неверни данни за ползване на средства от бюджета на ЕС. Те са и осъждани.

Веско Културиста е познат герой. Последният мащабен случай е от преди 3 години и половина. Тогава той и още един стар познайник на полицията – Данчо Електрода, заляха с киселина гадателка в Пловдив.