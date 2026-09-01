Нови подробности за убийството на младата японка в "Бъкстон"

Софийската градска прокуратура ще поиска утре постоянен арест за двама обвиняеми за тежки престъпления, извършени в София. Единият е 24-годишен украински гражданин, обвинен за убийството на 18-годишна японска гражданка в столичния квартал „Бъкстон“. Вторият е 27-годишен сирийски гражданин, привлечен към наказателна отговорност за опит за убийство след конфликт на Централната жп гара.

Заместник-градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че украинецът е обвинен за смъртта на младата жена, с която са били двойка и са живеели на адреса, където е станал инцидентът, от около три години.

По данни на прокуратурата между двамата е възникнал битов конфликт, който прераснал в сбиване. Когато полицаите пристигнали на адреса, мъжът все още бил в апартамента.

По думите на Петрова обвиняемият заявил, че жената първоначално го нападнала с палка, а след това и с нож. Той успял да отнеме ножа, след което на свой ред я нападнал.

Младата жена получила поредица от прободни наранявания в областта на гърба и шията, които довели до смъртта ѝ.

Предстои да станат ясни резултатите от изследванията за употреба на алкохол и наркотични вещества. Обвиняемият е дал доброволно проби, включително за ДНК експертиза, и се е съгласил да бъде освидетелстван.

Нож след спор на гарата

Вторият обвиняем е 27-годишен сирийски гражданин, срещу когото е повдигнато обвинение за опит за убийство.

Случаят е станал след конфликт на Централната жп гара. По данни на прокуратурата мъжът чакал на опашка пред магазин, когато двама братя го предредили. Последвала конфронтация, която продължила извън магазина и прераснала във физическа саморазправа.

В разгара на конфликта обвиняемият извадил нож и нанесъл наранявания и на двамата. Единият брат е получил леки травми, а другият – сериозна прободна рана в областта на гръдния кош.

Според прокуратурата животът му е бил спасен единствено благодарение на своевременната намеса на медицинските екипи.

Сирийският гражданин вече е осъждан за грабеж, извършен през 2025 г. с употреба на нож. Присъдата му е влязла в сила през май тази година.

И за двамата се иска най-тежката мярка

Утре Софийската градска прокуратура ще внесе в съда искания за „задържане под стража“ и на двамата обвиняеми.

Предстои съдът да прецени дали са налице основания те да останат в ареста до приключване на делата.