Нови подробности около клането в "Бъкстон". Украинецът вилнял из квартала
Говори МВР министърът
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Говори МВР министърът
Държавното обвинение настоя за мярка „задържане под стража“
Битов конфликт бил в основата
Бил агресивен и в неадекватно състояние
В квартал "Бъкстон" загина млада жена
Рускоговорящ мъж е задържан след престъплението
Спешен ремонт на трамвайната линия в столичния квартал "Бъкстон" започна днес. От 8.00 до 16.00 ч на 18 и 19 април се въвеждат промени в организацията...
София. „Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в част от столичния ж.к. „Бъкстон", съобщиха от компанията. Във връзка с изпълнение на ин...