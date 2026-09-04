Нови подробности около клането в "Бъкстон". Украинецът вилнял из квартала

На 31 август са постъпили четири обаждания на 112, като първото е в 5:28 ч. В 5:32 ч. е насочен патрул към района, но тъй като адресът, който е бил подаден, не е бил точен, полицаите са отишли на друго място и там не са открили нищо, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на редовния парламентарен контрол.

Той отговори на въпрос от народния представител Петър Петров от ПГ на „Възраждане“ какви сигнали са постъпили на тел. 112 и в структурите на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) във връзка със задържания в кв. „Бъкстон” на 31 август и реакцията на органите на МВР по тях.

Демерджиев посочи, че второто обаждане е в 5:42 ч., третото – в 6:00 и четвъртото е в 6:33 ч. Всички сигнали са били еднотипни – за човек, нанасящ щети върху коли и фасадата на сграда. В 6:09 ч. са постъпили други приоритетни сигнали – за горящ автомобил в кв. „Драгалевци“, и полицаите са отишли там, добави министърът.

Той обясни, че при подаване на сигнала в 6:33 ч. сигналоподателят е конкретизирал адреса и там са отишли два полицейски екипа. Те са установили подалия сигнал, два автомобила с щети, както и щети по входната врата на блока и мъж, отговарящ на описанието на сигналоподателя.

Възложил съм проверка на всички тези действия, каза още Демерджиев.

Софийският градски съд остави в ареста украинския гражданин Ярослав Гуляткин, обвинен за убийството на млада жена в столичния квартал „Бъкстон”. В съдебната зала стана известно, че тя е с японски произход. Определението подлежи на обжалване, припомна БТА. В постановлението си съдът посочи, че за нуждите на това производство може да се сметне, че Гуляткин е извършил това, за което е обвинен. Председателят на съдебния състав каза още, че когато обвиняемият е видял полицаите, той се е опитал да влезе в апартамента, пред който са го видели, и да заключи, но не е успял. Впоследствие органите на реда са видели следи от кръв пред апартамента, по него и вътре в жилището. Съдът посочи, че Гуляткин е живеел в апартамента, в който е открита жената.