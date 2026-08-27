София отваря най-голямата си кесия - 1,543 млрд. евро

София ще разполага с рекордните 1,543 млрд. евро през тази година - най-големия бюджет в историята на столицата. Това са с около 5% повече спрямо парите за 2025 г., като от общината обещават да не вдигат местните данъци и такси. Голямата сметка включва пари за транспорт, улици, училища, детски градини, паркове, здравеопазване и социални дейности. Само за инвестиции в различни части на града са предвидени около 300 млн. евро.

Повече пари, без по-високи местни данъци

Миналата година бюджетът на София беше 1,47 млрд. евро, през 2024 г. - 1,35 млрд. евро, а през 2023 г. - 1,31 млрд. евро. Заместник-кметът по финансите Георги Клисурски обяви, че собствените приходи на общината вече са близо 615 млн. евро - с около 10% повече от планираните през миналата година. Според него това идва от по-добра събираемост и от разширяването на базата, върху която се плащат данъците, а не от ново увеличение на местните налози.

От целия бюджет 738 млн. евро са за дейности, които държавата възлага и финансира през общината. Над 60 млн. евро идват по европейски програми, а в самия бюджет са включени и 73 млн. евро заемни средства. Капиталовата програма е около 300 млн. евро - това са парите, от които реално трябва да се виждат нови и ремонтирани обекти в града.

Училища, детски градини и метро

Над 60 млн. евро са предвидени за строителство и обновяване на училища и детски градини чрез европейски програми и Плана за възстановяване. Подготвят се и архитектурни конкурси за нови сгради, вместо всичко да се решава само с пристройки към съществуващи училища и забавачки.

Продължава и строителството на метрото през „Слатина“ - нов участък от около 6 километра, както и работата по разширението при „Обеля“. Още през юни общината беше осигурила 50 млн. евро заем от Европейската инвестиционна банка за участъка през „Слатина“.

Нови паркове и повече зелени площи

В плановете влизат нов линеен парк край Владайската река, парк „Кукуряк“ в „Овча купел“ и обновяване на Княжеската градина. За паркове и зелени пространства в кварталите са заложени над 6,8 млн. евро, включително за „Люлин Център“, „Хиподрума“, градина „Свети Никола“ и Южния парк.

През септември трябва да започне и изграждането на нов парк с пъмп-трак в „Младост 3“ за 665 хил. евро. Друг проект предвижда засаждане на дървета и храсти върху площ, равна приблизително на 14 футболни игрища.

Голямата сметка обаче не свършва с бюджета

Отделно от тези 1,543 млрд. евро Столичната община вече започна процедура за нов дългосрочен заем до 367 млн. евро. Парите са предназначени главно за транспорт и големи ремонти, а заедно с още 265 млн. евро европейско финансиране трябва да осигурят една от най-мащабните транспортни инвестиции в София през последните години.

Планът е да бъдат купени 200 нови автобуса, 75 тролея, 50 електробуса и 20 трамвая. Предвиждат се още обновяване на 20 големи булеварда и улици, ремонт на около 400 000 кв. м тротоари и модернизация на 10 километра трамвайни релси.

Днес софиянци могат да питат къде отива всеки милион

Общественото обсъждане на бюджета започва днес от 16:00 часа в сградата на Столичната община на ул. „Московска“ 33. Там ще бъдат представени не само плановете за 2026 г., но и как са похарчени парите през миналата година, колко са капиталовите разходи и какъв е дългът на София. Бюджетът се обсъжда толкова късно през годината, защото общинската финансова рамка зависеше от приемането на държавния бюджет, който беше обнародван на 31 юли.