Войната изпраща дронове към българския бряг, рискът се увеличава

„Рискът по нашето крайбрежие се увеличава от попадане на такива случайни обекти.“ С това предупреждение излезе капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, след като пет дрона или части от тях бяха открити по българското Черноморие само за 24 часа. Според него теченията могат да продължат да носят подобни обекти от районите на бойните действия към българския бряг. Колкото повече дронове се използват във войната в Черно море, толкова по-голяма става вероятността останки или цели апарати да достигат България.

Течението идва от района на Крим

Димитров обясни, че в българската част на Черно море основното движение на теченията е от север на юг. Едно от тях се формира около Кримския полуостров, следва бреговата линия и постепенно се спуска към българското крайбрежие.

„Там в момента се водят интензивни военни действия. Ежедневно чуваме, че се увеличава броят на използваните дронове, което означава, че и тепърва ще има увеличаване на броя на тези обекти по нашето крайбрежие“, предупреди капитанът в интервю за Нова телевизия.

Военният конфликт вече оставя видими следи по българските плажове. По информация на Нова сред откритите през последните дни части има компоненти както от руски, така и от украински безпилотни апарати.

Пет находки само за едно денонощие

В рамките на 24 часа сигнали бяха подадени от различни точки по цялото крайбрежие. Край Камчия военните установиха крило от военен дрон без боеприпас. На Кабакум край Варна беше намерен друг апарат без взривно вещество, а до Паша дере Военноморските сили унищожиха открит във водата безпилотен апарат. Край Поморие друг дрон също беше взривен контролирано в морето.

Между Царево и Варвара беше намерен цял електрически разузнавателен дрон. След оглед военните установиха, че той не представлява опасност, и го транспортираха до Военноморската база в Бургас.

Случаите не започват от вчера. Още на 22 август Военноморските сили са реагирали на два други сигнала за останки от летателни апарати - между Албена и Кранево и в местността Ракитника край Варна.

Малък дрон може да остане невидим почти до кораба

Проблемът не е само как обектите достигат до брега, а и колко трудно могат да бъдат откривани, докато се носят във водата. Капитан Димитров обясни, че основното средство на корабите са радарите, но малък плаващ предмет може да бъде забелязан едва когато вече се намира на няколко морски мили.

Рискът се увеличава и от тенденцията корабите да плават с все по-малки екипажи. „Все повече се разчита на техниката. А в много случаи самите радарни системи много късно откриват такива обекти“, каза Димитров.

Система за наблюдение на брега

Според капитана движението на подобен обект може приблизително да бъде прогнозирано, но за това трябва да се знае къде дронът е паднал във водата и откъде е започнало движението му. Без тази информация проследяването става изключително трудно.

Затова той смята, че България трябва да помисли за допълнителна система за наблюдение по Черноморието. „Може би това е бъдещето и при нас в България - да бъде закупена някаква система за следене на такива обекти по нашето крайбрежие, за да се осигури безопасността на корабоплаването и на хората, разбира се, по крайбрежието“, заяви Димитров.

Не се приближавайте до намерен дрон

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че никой от проверените към момента апарати не е носил боеприпас, като част от тях са разузнавателни дронове или дронове-примамки. Той обаче изрично предупреди това да не успокоява хората и при откриване на подобен предмет те да стоят максимално далеч от него и да уведомят властите.

„Задължително трябва да се вземат мерки за безопасност, да стоят колкото се може по-далеч от тези дронове“, предупреди министърът.