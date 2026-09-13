Какво се е случило с Мазонакис? Проверка, разпити и странен детайл
Лечебното заведение имало разрешение за обикновен патологичен кабинет, но според здравния министър там не е било позволено да се извършва плазмафереза
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Лечебното заведение имало разрешение за обикновен патологичен кабинет, но според здравния министър там не е било позволено да се извършва плазмафереза
Течението от района на Крим се движи от север на юг, а все по-масовото използване на безпилотни апарати може да увеличи находките по плажовете ни
Жертвите вече са най-малко 165, а сред изчезналите има над 800 чужденци от десетки държави
Водата е в норма, опасни материали са извадени от морето, а дронове следят денонощно за нарушения по плажовете
Туристите виждат повече ред, свободен достъп до морето и осезаемо по-малко нарушения
Хотелите под въпрос, балансът между печалба и качество на живот е застрашен
Инцидентът е станал на граничния пункт Баяково
Градът отпуска финансова помощ на засегнатите от операциите на администрацията на Тръмп
Предупреждението е в сила от снощи до обедните часове днес
Евроюст разкри престъпна мрежа, действала в 23 страни, след акции и арести у нас и в още четири държави
В миналото Франция е обвинявала Русия в подобни опити
Реформа след трагедията - държавата влиза в играта
Подобни ограничения вече са прилагани и в Италия и Испания
Всички общини са предупредени и следят за спазване на мерките
Ситуацията се определя и като изненадваща
От неделя се очаква отново покачване на температурите
За щастие бактериите стрептококи от групата А не оцеляват дълго върху повърхности
В Дуисбург са плащани пари в продължение на дълъг период от време за десетки деца
Сеизмолог съобщи, че има вероятност вулканът да изригне
Симптомите включват треска, главоболие, кашлица и анемия