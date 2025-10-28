Хърватските митничари спипаха контрабандисти с над 12 000 парфюма

Нов опит за контрабанда на над 12 000 парфюма на стойност почти 1,4 милиона евро.

Хърватските митнически власти предотвратиха опит за контрабанда на над 12 000 парфюма, съобщи Митническата администрация на Хърватия, цитирана от местните медии и БТА.

Инцидентът е станал на граничния пункт Баяково, на границата между Хърватия и Сърбия, когато български гражданин се е опитал да внесе в страната 12 189 броя парфюми с търговски характер, без да ги декларира.

„Става въпрос за стоки, за които се подозира, че нарушават права върху интелектуална собственост“, уточняват от хърватската Митническа администрация.

Пазарната стойност на иззетите парфюми е приблизително 1 366 000 евро.

На българина е съставен акт за административно нарушение за недеклариране на стоки с търговски характер при влизане в митническата територия на Европейския съюз.

В изявлението си хърватските власти призоваха гражданите, транспортните оператори и шофьоритестриктно да спазват митническите разпоредби и да декларират своевременно всички търговски стоки.

Случаят се разследва, а иззетите парфюми ще бъдат проверени за фалшифицирани марки и нарушени търговски права.





