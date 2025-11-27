Бесен екшън в София. Джигит вилнее из булевард

Бесен екшън в София. На зрелищен арест са станали шофьори в София в четвъртък вечерта.

На снимки във фейсбук групата "Катастрофи в София" се вижда как униформени задържат водач на БМВ. Според очевидец последният е карал с изключително висока скорост, докато полицията го е гонила.

"Бул. България и Тодор Каблешков, един джигит караше с бясна скорост, рязко сменя платната и полицията го гонеше. Хвана го светофара и го арестуваха. С БМВ беше, явно са бързи и опасни тези коли", твърди свидетелят.

Постът предизвика множество реакции в социалната мрежа. Според някои мнения, номерът на БМВ-то е украински.

"Не е разбрал, че го гонят. Карал си е нормално и си е спрял на червено и сега се чуди какво става"; "Браво на полицаите! Да не повярва човек! Дано само не са го поканили на чай с ром! Дано и прокуратурата си свърши работа, че иначе язък за труда на полицаите!"; "Абсурд да е бил с БМВ. Те спазват и не вдигат повече от 50", са само част от коментарите.

