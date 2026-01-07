В София почерня от полиция. Задържаха...

Полицейска акция на СДВР блокира района около Руската църква в центъра на София, предава Glasnews.bg.

На място има засилено полицейско присъствие. Задържан е мъж със солидно криминално минало.

Задържаният е известен на органите на реда автокрадец, свързван с поредица от кражби на луксозни автомобили на територията на столицата и околните райони.

Задържаният не е случаен извършител, а част от по-голяма схема за кражба и последващо изнасяне или разкомплектоване на автомобили. Разследващите проверяват връзки с организирани престъпни групи, действащи както в София, така и в други големи градове.

