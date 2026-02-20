"Ако не работиш, ще умреш!" Закопчаха сводници с дрога и оръжие

Трима мъже са арестувани за сексуална експлоатация при спецоперация на ГДБОП по линия на трафик на хора. Това съобщиха на Facebook страницата си от Главна Дирекция "Борба с организираната престъпност".

В хода й са иззети и наркотични вещества и оръжие. Полицейската акция е проведена на 18 февруари 2026 г. на територията на град София, под надзора на Софийската районна прокуратура.

По образуваното досъдебно производство са събрани доказателства за това, че през 2025 г. са участвали в склоняване към проституция, осигуряване на транспорт и охрана, публикуване на обяви за извършване на сексуални услуги, като на момичетата са създавани профили в платформи за платено съдържание за възрастни без тяхно съгласие.

С постановление на наблюдаващия прокурор задържането на тримата е удължено на 72 часа. Повдигнати са им обвинения по чл. 159А, ал. 1 от НК - набиране и транспортиране на лица с цел да бъдат използвани за принудителни развратни действия.

В началото заработената сума се е поделяла поравно, а в последствие - отчитана изцяло на организаторите на сводническата дейност. При настояване от страна на жертвите за прекратяване на платените сексуалните услуги, са отправяни заплахи за живота и здравето им.

При действията по разследването на 5 адреса са открити 550 грама амфетамин, 100 грама метамфетамин, 2 кг марихуана, везна, мобилни телефони, палки и мачете, пушка и патрони.

