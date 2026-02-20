Край! Проф. Рачев посочи кога идва пролетта

Дъждът тръгва от Западна България и до вечерта ще обхване цялата страна, а в събота валежите ще преминат в сняг. Това заяви в „Тази сутрин“ по бТВ климатологът проф. Георги Рачев. Той очерта разделен уикенд - студена и снежна събота, последвана от затопляне в неделя. Около 3 март се очаква по-меко време, дори малко над нормалното за сезона.

Според него още от следващата седмица времето ще носи усещане за ранна пролет, въпреки кратките зимни напомняния през уикенда.

Професорът подходи с типичната си доза хумор към очакваното влошаване. „Лошото за време е човешко понятие, не е лошо, че ще вали например за скиорите, или ако сте си вкъщи пред камината“, отбеляза той. По думите му в събота се очакват между 10 и 15 литра на квадратен метър валежи - количества, които не са нещо изключително.

Антициклон ще промени обстановката в началото на март. „Около 3 март времето ще стане доста топло, нормално за сезона, даже малко по-топло от обичайното“, прогнозира климатологът. Той добави, че март ще покаже „цялото амплоа на женски възможности - и високи, и ниски градуси“, намеквайки за типичните резки температурни амплитуди.

В сряда и четвъртък е възможно краткотрайно застудяване „като за последно“, след което тенденцията ще бъде към по-стабилно пролетно време. По морето има вероятност да прехвърчи сняг, но това ще зависи от посоката и силата на ветровете.

Снежната покривка остава над 1500 метра, но условията за зимни спортове продължават да бъдат добри. В Боровец основната част от пистите е в експлоатация, а в Пампорово и Банско също има достатъчно сняг за ски. „За преливането на язовирите - няма нищо страшно“, успокои още проф. Рачев.

