В страната става страшно: 15 см сняг, леден дъжд и поледици

Прогнозите за очаквани валежи от сняг в почти цялата страна се оправдаха. Към момента силен снеговалеж се наблюдава в Централна Северна България, където снежната покривка достига близо 15 см, натрупани за по-малко от четири часа, съобщи "Метео Балканс".

Значителни валежи има и в крайните североизточни райони. Леден дъжд се отчита в района на Русе, което създава предпоставки за поледици и опасни условия по пътищата.

Очаква се засилване на снеговалежа в Североизточна България.

През следващите часове студеният въздух ще обхване цялата страна. Над Североизточна България се очаква интензивен снеговалеж, който може да доведе до бързо увеличаване на снежната покривка.

Поради високото съдържание на вода в снега съществува риск от аварии, прекъсвания на електрозахранването и счупване на клони и дървета. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание заради усложнената зимна обстановка и възможни заледявания.

