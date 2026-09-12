В страната става страшно: 15 см сняг, леден дъжд и поледици
Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание
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Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание
Поледица парализира въздушния трафик, пътници блокирани с часове
Такова нещо се случва за първи път от 25 години
Лед скова Монтанско. Екипи на службата за пожарна безопасност и защита на населението отстраняват паднали клони и дървета по улиците на града и по път...
Движението по магистрала "Люлин" трябва да се извършва с повишено внимание поради опасност от леден дъжд и образуване на мъгли. Това предупредиха от М...