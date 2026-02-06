Леден дъжд затвори ключово европейско летище

Дейността на Летище Берлин-Бранденбург беше напълно преустановена днес, след като продължителен леден дъжд превърна пистите в опасна пързалка и блокира въздушния трафик над германската столица. Нито един самолет не е могъл да излети или кацне, въпреки че наземните екипи са обработвали настилките с противообледенителни препарати през цялата нощ, съобщи говорител на летището, цитиран от ДПА. Поледицата е била толкова силна, че усилията са се оказали безрезултатни, а безопасността – невъзможна за гарантиране.

Замразяването на трафика продължи и в сутрешните часове, когато десетки пътници вече бяха на терминалите с надежда за възобновяване на полетите. Самолетите бяха буквално облечени в лед, а размразяването на една машина е отнемало до час, което направи нормалното разписание невъзможно. Властите призоваха пътниците да следят непрекъснато информацията за полетите си и да не тръгват към летището без потвърждение.

Хаосът е продължение на проблемите от предходния ден, когато заради снеговалеж и поледица полетите вече бяха спрени, а разписанието – сериозно разстроено. Само до ранния следобед вчера 35 от планираните 180 излитания бяха отменени, като след това последваха още анулации и закъснения.

Берлин се намира в продължителен период на студено време със сняг и леден дъжд, който от седмици създава сериозни транспортни проблеми. Летището остава в готовност да възобнови работа едва когато метеорологичните условия позволят това, но към момента няма яснота кога столицата отново ще бъде отворена по въздух.

