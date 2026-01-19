Wizz Air мина границата от 1000 маршрута и 500 млн. пътници

Wizz Air отбеляза ключов и безпрецедентен етап в развитието си, след като маршрутната мрежа на авиокомпанията достигна 1000 линии, флотът ѝ надхвърли 250 самолета, а броят на превозените пътници от началото на дейността ѝ премина границата от 500 милиона. Превозвачът вече оперира до 200 дестинации в над 50 държави в Европа и извън нея, като България се утвърждава като един от ключовите пазари в мрежата на авиокомпанията.

1000 маршрута и стратегическата роля на България

Достигането до 1000 маршрута бележи най-голямата маршрутна мрежа в историята на Wizz Air. Самият мащаб на това постижение е показателен – ако пътник избере да лети по различен маршрут на авиокомпанията всеки ден без прекъсване, ще са необходими почти три години, за да бъдат изпробвани всички линии. Мрежата обхваща близо 200 дестинации в повече от 50 държави, което позиционира Wizz Air сред най-широко представените нискотарифни превозвачи в Европа.

От общо 1000-те маршрута 45 свързват България директно с 18 различни държави. Това утвърждава страната като важен елемент в стратегията на авиокомпанията и подчертава ролята ѝ в развитието на въздушната свързаност в Централна и Източна Европа. Разширената мрежа подобрява директните връзки между градове и региони, включително по-слабо обслужвани дестинации, като същевременно запазва ниски и достъпни цени за пътниците.

Година на ускорен растеж и нови бази

Постижението с 1000 маршрута идва след година на силен и последователен растеж. Само през 2025 г. Wizz Air стартира над 300 нови линии, затвърждавайки позицията си като движеща сила за подобряване на свързаността и развитието на туризма в Европа. Разширяването на маршрутната мрежа е съпроводено и с откриването на нови оперативни бази.

През годината авиокомпанията откри бази в Братислава, Варшава (Модлин), Кишинев, Букурещ Банеаса, Сучава, Търгу Муреш, Тузла, Подгорица и Ереван. Тази експанзия поставя основите за устойчив растеж на Wizz Air в региона и през следващите години, като същевременно допринася за развитието на туризма, създаването на нови работни места и повишената мобилност в Европа и съседните региони.

250 самолета и визията за лидерство в региона

Разширяването на маршрутната мрежа следва още едно ключово постижение – увеличаването на флотилията на Wizz Air до над 250 самолета през ноември 2025 г. Това превръща авиокомпанията в един от най-големите оператори на модерни самолети в сегмента на нискотарифните превозвачи в Европа и ѝ позволява да поддържа висока честота на полетите и бързо откриване на нови линии.

„Изключително горди сме, че вече имаме 1000 маршрута в нашата мрежа“, заяви главният изпълнителен директор на компанията Йозеф Варади. По думите му това постижение е отражение на амбицията на авиокомпанията, последователната ѝ стратегия за растеж и дългосрочния ангажимент към подобряване на свързаността в цяла Европа, както и към постоянното разширяване на избора от маршрути за клиентите. Той подчерта, че Централна и Източна Европа остава основният пазар на Wizz Air и фокусът върху региона е ключов за успеха на компанията и занапред.

500 милиона пътници и рекордно темпо на развитие

На 15 януари Wizz Air отбеляза още един ключов етап – 500 милиона превозени пътници от началото на дейността си. Това постижение не е само символичен рекорд, а доказателство за избора и доверието на половин милиард пътници, които са предпочели авиокомпанията заради достъпните цени, обширната маршрутна мрежа и надеждното пътническо изживяване. С този резултат Wizz Air вече е превозила повече хора, отколкото е цялото население на Европейския съюз.

Темпото, с което е достигнат този резултат, е сред най-впечатляващите в европейската авиация. Авиокомпанията достига първите си 100 милиона пътници само 11 години след основаването си, удвоява този брой за още четири години, а увеличението от 200 до 300 милиона се случва в рамките на едва три години, включително и по време на ковид пандемията. Само през последните три години Wizz Air е превозила 200 милиона нови пътници, достигайки границата от 500 милиона за по-малко от 22 години.

Според Йозеф Варади този резултат е плод на ясна и последователна стратегия, устойчив бизнес модел и способността на компанията да изпреварва пазара в периоди на сериозни предизвикателства за авиационната индустрия. Днес Wizz Air се нарежда като третата по големина нискотарифна авиокомпания в Европа, позиция, която според ръководството ѝ дава стабилна основа за по-нататъшно разширяване на мрежата и операциите и за дългосрочно присъствие сред лидерите в европейската авиация.

