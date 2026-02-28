Много популярна у нас авиокомпания спира полетите от и до Близкия изток

Wizz Air обяви, че спира временно всички полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман заради последната ескалация на ситуацията със сигурността в Иран. Решението влиза в сила незабавно и ще остане валидно до 7 март включително.

От авиокомпанията посочват, че следят отблизо развитието на обстановката и поддържат постоянна координация с местните и международните власти, както и със службите за авиационна безопасност и сигурност. Оперативните планове ще бъдат преразглеждани ежедневно, като не се изключват допълнителни корекции в разписанието в зависимост от динамиката на събитията.

Компанията подчертава, че безопасността на пътниците, екипажите и въздушния флот остава водещ приоритет. Засегнатите клиенти ще бъдат уведомени директно с информация за възможностите за презаверка, промяна или възстановяване на стойността на билетите. От Wizz Air изразяват благодарност за разбирането на пътниците във връзка с наложените ограничения.

