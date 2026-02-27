ББР се присъедини към новата финансова инициатива на ЕК – EastInvest

Българската банка за развитие (ББР) се присъедини към новата европейска инициатива EastInvest Financing Facility („Инвестиции на Изток“). Тя е част от усилията на Европейската комисия за осигуряване на по-лесен достъп до финансиране за държавите от ЕС, граничещи с Русия, Беларус и Украйна, с цел преодоляване на икономическите и инфраструктурните предизвикателства, произтичащи от войната в Украйна, както и за ускоряване на тяхната икономическа устойчивост и интеграция във вътрешния пазар на Съюза.

Инициативата беше обявена от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. В събитието участваха председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова и изпълнителният директор Цанко Арабаджиев.

Новата европейска програма е насочена към България, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Унгария и Румъния, и се осъществява в партньорство с Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Скандинавската инвестиционна банка, Банката за развитие на Съвета на Европа и национални насърчителни банки за развитие от включените държави.

По линия на инициативата EastInvest се предвижда мобилизирането на до 28 млрд. евро публични и частни инвестиции в деветте страни. Средствата ще бъдат насочени към ключови сектори като транспортна и енергийна свързаност, зелена и цифрова трансформация, стратегическа инфраструктура, сигурност на веригите за доставки и подкрепа за малките и средните предприятия.

„Участието в инициативата на ЕК затвърждава ролята на Българската банка за развитие като надежден партньор в изпълнение на европейските финансови механизми за подкрепа на икономическата устойчивост, инвестициите и регионалното развитие. Чрез сътрудничество с водещи международни финансови институции ще можем още по-ефективно да подкрепяме публични инвестиции в стратегически за държавата сектори“, заяви председателят на Надзорния съвет Деляна Иванова.

„Включването на ББР във финансовия механизъм на ЕК е в съответствие с мисията на банката да подпомага развитието на малките и средните предприятия и проектите с висока добавена стойност за българската икономика“, допълни изпълнителният директор Цанко Арабаджиев.

