Слабо понижение на еврото спрямо щатския долар

Курсът на еврото се понижава леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. Движението е ограничено, но показва предпазливост сред инвеститорите в началото на деня. Валутните пазари остават чувствителни към сигнали от централните банки и към макроикономическите данни от еврозоната и САЩ.

Единната валута губи 0,02 на сто спрямо нивото при закриването вчера до 1,1800 долара за едно евро. Спадът е минимален, но поставя курса под референтната стойност, определена от Европейската централна банка.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1814 долара за евро. Разликата между пазарния и референтния курс остава незначителна, което показва относителна стабилност на валутната двойка в краткосрочен план.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com