Еврото леко поскъпва спрямо долара

Еврото поскъпва минимално спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира около 1,1793 долара, което представлява повишение от около 0,1 на сто спрямо предходната търговска сесия.

Вчера Европейска централна банка определи референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1798 долара.

Пазарните участници остават предпазливи в очакване на нови сигнали за лихвената политика от двете страни на Атлантика, както и на предстоящи макроикономически данни от САЩ и еврозоната. Според анализатори движението на валутната двойка остава ограничено заради балансираните очаквания за бъдещите решения на централните банки.

