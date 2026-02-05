Еврото застина срещу долара в очакване на нови сигнали

Курсът на еврото остана без изменение спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1802 долара, колкото беше и в края на вчерашната търговска сесия, като пазарите запазват предпазлива позиция в очакване на нови сигнали за паричната политика от двете страни на Атлантика. Търговията остава в тесен диапазон на фона на сдържана активност и липса на силни макроикономически импулси.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото спрямо долара на ниво 1,1820 долара. Анализатори отбелязват, че стабилността на валутната двойка отразява изчаквателното поведение на инвеститорите преди следващите решения за лихвените проценти в еврозоната и САЩ.

