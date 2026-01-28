Еврото проби психологическа бариера и разтърси пазарите

За първи път от средата на 2021 г. насам курсът на еврото вчера премина границата от 1,20 долара, след като инвеститорите ускорено започнаха да се оттеглят от американската валута, предаде Ройтерс. Движението бележи рязка промяна в настроенията на глобалните пазари и поставя под сериозен натиск щатския долар.

Единната европейска валута поскъпна с 1,4% и достигна ниво от 1,2049 долара за едно евро, което е най-високата ѝ стойност от юни 2021 г. насам. Исторически еврото се търгува средно под 1,20 долара от въвеждането си през 1999 г., макар и да остава далеч от рекордния връх от близо 1,60 долара, достигнат през 2008 г.

Анализаторите свързват засиленото отслабване на долара с нарастващото недоверие към политиката на президента на САЩ Доналд Тръмп. Непредсказуемият му подход към търговията, международните отношения, както и към фискалната и паричната политика от началото на втория му мандат през 2025 г., кара все повече инвеститори да ограничават експозицията си към доларови активи.

От тази тенденция се възползват основно европейските валути. За последните 12 месеца еврото е поскъпнало с около 14%, швейцарският франк е нагоре с 15%, а шведската крона отбелязва впечатляващ ръст от почти 20%, показват пазарните данни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com