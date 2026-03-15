Заради войната! Голяма промяна с царя на алуминия

Голяма промяна настъпва с царя на алуминия - най-големия завод за производство на метала в света. Причината е кризата в Ормузкия проток.

„Алуминиум Бахрейн“ (Aluminium Bahrain BSC), която е разположена в кралството и и управлява най-голямия металургичен комбинат за производство на чист алуминий в света в рамките на един обект, започна поетапно спиране на производството, за да запази наличностите на суровини, съобщава компанията, предава Блумбърг.

Според изявлението на „Алуминиум Бахрейн“ са спрени три производствени линии, които заедно представляват 19 на сто от общия производствен капацитет от 1,6 милиона тона годишно.

Подобно на други алуминиеви заводи в Близкия изток, компанията, която е преобладаващо държавна, се сблъсква с нарушения на износа на алуминий и доставки на алуминиева руда поради фактическата блокада на корабния трафик през Ормузкия проток.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com