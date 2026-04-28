Наш гигант с мощна инвестиция. Позлатява беден град

Мощна инвестиция прави наш гигант. "Захарни заводи" влагат 4 млн. евро в парова централа за биомаса и ускоряват прехода към устойчиво производство на етилов алкохол. Инвестицията дава работни места в иначе бевния град Горна Оряховица.

Трансформация към зелена енергия

Проектът е в инвестиционна фаза, като въвеждането му в експлоатация е планирано за началото на 2027 г. Новото съоръжение ще бъде оборудвано с водотръбен котел с мощност 13 MW и капацитет 16 тона пара на час.

По думи на компанията с тази инвестиция ще трансформира енергийния ѝ модел. Новият котел ще използва три вида биогорива на основата на биомаса – енергиен източник, който позволява елиминирането на емисиите от твърди горива и значително намалява общия въглероден отпечатък на производството.

За сравнение, през 2025 г. при производството на етанол и ddgs са генерирани 8.8 хил. тона емисии от използване на въглища и 6.2 хил. тона от използване на природен газ. С внедряването на новата централа компанията ще преустанови използването на въглища, което представлява съществена стъпка към декарбонизация.

Проектът включва още изграждане на складова база за биогориво, внедряване на съвременни автоматизирани системи и технологии за пречистване на димни газове. Очаква се и създаването на нови работни места.

Разширяване на капацитета и пазарните позиции

„Захарни заводи“ вече разполага с капацитет за производство на 60 000 литра спирт на денонощие, като новата инвестиция ще допринесе за допълнително повишаване на производствената ефективност и засилване на конкурентоспособността на компанията както на вътрешния, така и на международните пазари.

В края на 2025 г. компанията стартира и продажбите на спирт за горене и гориво за биокамини под собствената марка CARA – стъпка към изграждането на цялостно портфолио от решения за крайни клиенти.

Други ключови инвестиции

Съвременният път на "Захарни заводи" стартира с приватизацията на известния горнооряховски завод през 2002 г. 94% от капитала й се контролира от две български компании – „Ритъм-4-ТБ“ ООД и „ГУ-Фарадей“ ЕООД, които развиват мащабен съвместен бизнес.

Наскоро компанията взе стратегическото решение съвместната дейност на двете фирми да се раздели в две различни направления. Процесът разделяне обхваща всички съвместни бизнеси и активи на акционерите – както „Захарни заводи“ АД Горна Оряховица, така и бизнеси и активи в Стара Загора.

В рамките на това преструктуриране се оформят два дяла, които условно могат да бъдат наречени на имената на компаниите-собственици – дял „Фарадей“ и дял „Ритъм“.

Към дела, собственост на „Фарадей“, остават: производство и търговия със захар, етанол, ремонтно-механични услуги, както и ТЕЦ, обезпечаващ вътрешните нужди на компанията от енергия.

От своя страна, производството и търговията със захарни изделия и изградените на територията фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) са прехвърлени към структурата, собственост на „Ритъм“.

След завършването на разделянето, фокусът на „Фарадей“ е насочен към бъдещето – стратегическо, технологично и техническо развитие на основните бизнеси. В краткосрочен и средносрочен план се изпълнява амбициозна инвестиционна програма, обхващаща ключовите направления на "Захарни заводи" в дял „Фарадей“ – производството на захар и етанол, както и енергийната инфраструктура.

До момента компанията направи и някои други ключови промени:

нов централен офис в производствената си база в Горна Оряховица с РЗП 1 401 кв.м

ново парово стопанство на газ, с което осигуряването на топлоенергия за производството на българска захар премина от въглища на газ на стойност 5 млн лева

подмяна на филтър-пресите във фабриката, които са от ключово значение за производството на захар на стойност 4 млн лв.

