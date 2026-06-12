Гърция извади тоягата! 3000 евро глоба за палатка на плажа

Гръцките власти глобяват масово за палатки на плажа. Увеличават и глобите за мобилен телефон при шофиране.

От 300 до 3000 евро е глобата за нарушаване на наредбата, която забранява свободно къмпингуване. Поставянето на палатки, кемпери и каравани извън лицензирани къмпинги е забранено. Особено строго се следи за къмпингуване на плажове и крайбрежни ивици, археологически обекти, горски местности и обществени паркове. Дори паркиране на кемпер или каравана на обществен паркинг е нарушение, ако се спи в нея, подчертават властите.

Проверките и глобите се извършват от бреговата охрана и полицията.

Поставяне на къмпинг оборудване на непозволени места също се глобява.

Препоръчва се на любителите на по-свободния начин на почивка да отсядат само в къмпинги, за да не ги глобят.

Гърция въвежда и най-строгите глоби в Европа за ползване на мобилен телефон от шофьорите. Въпреки забраните и глобите досега 82% от гръцките шофьори говорят по телефона, докато са зад волана. Глобите започват от 350 евро при първо нарушение до 4000 евро и отнемане на книжка за 8 години при причиняване на произшествие.





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