Времето през август. 40 градуса, градушки и студени фронтове

Анализът на стратосферната циркулация и състоянието на полярния вихър през края на юли показва, че през август той ще остане сравнително добре организиран и концентриран над Арктика. Липсват признаци за сериозни стратосферни смущения, които да окажат влияние върху циркулацията в средните ширини. Това означава, че над Европа ще доминира типичен летен режим – редуване на горещи антициклонални периоди с краткотрайни преминавания на атмосферни смущения, пише "Метео Балканс".

За България това предполага месец с температури около и малко над климатичната норма. Най-голяма вероятност за валежи има през първата половина на месеца, когато над Балканите ще преминават по-слаби фронтални системи. През втората половина на август все по-често ще се установяват области с високо атмосферно налягане, които ще носят повече слънце и летни горещини.

Важно е да се отбележи, че това е дългосрочна тенденция, основана на анализа на стратосферната циркулация и телесвързаностите, а не детайлна ежедневна прогноза.

Първо десетдневие (1–10 август)

Началото на август се очаква да бъде сравнително динамично. Над Централна и Източна Европа ще се задържи по-хладен въздух във височина, което ще позволява периодично развитие на купесто-дъждовна облачност над Балканите.

В България ще има много слънчеви часове, но следобедите няма да липсват условия за локални гръмотевични бури, особено над планинските райони и Западна България. На отделни места са възможни краткотрайни интензивни валежи, градушки и силни пориви на вятъра.

Температурите ще бъдат типично летни:

Mинимални между 15° и 21°C;

Максимални най-често между 32° и 35°C, а в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и долината на Струма локално до 36°C.–40°C.

По Черноморието температурите ще останат по-ниски – между 28° и 31°C, благодарение на морския бриз.

Второ десетдневие (11–20 август)

През средата на месеца вероятността за по-устойчив антициклонален режим постепенно ще се увеличава. Атмосферата ще се стабилизира и валежите ще стават все по-редки.

Очакват се продължителни слънчеви периоди и повече дни с горещо време. Следобедни локални превалявания ще се ограничават основно над високите планини.

Максималните температури ще се повишат:

Mежду 32° и 37°C в по-голямата част от страната; в традиционно най-топлите райони е възможно стойностите да достигнат над 38°C.

Нощите ще останат сравнително топли, с минимални температури между 18° и 23°C, а в големите градове и по Черноморието ще се наблюдават повече тропични нощи.

Това вероятно ще бъде най-стабилният и най-летен период от месеца.

Трето десетдневие (21–31 август)

Към края на август постепенно ще започне засилване на атмосферната динамика над Европа. Това не означава край на лятото, но вероятността за преминаване на по-слаби студени фронтове ще се увеличава.

В България ще се редуват слънчеви дни с периоди на временни увеличения на облачността. На повече места ще се развиват следобедни гръмотевични бури, особено в западните и планинските райони. Локално са възможни интензивни валежи и градушки.

Температурите ще останат високи, но постепенно ще започнат да се понижават:

Максимални между 29° и 34°C;

В най-топлите райони все още са възможни стойности до 35–36°C.

Минималните температури ще бъдат между 15° и 20°C.

Август има потенциал да бъде типично летен месец, с температури около и малко над климатичната норма за България. Очакват се продължителни слънчеви периоди, като най-горещо вероятно ще бъде през второто десетдневие.

Няма индикации от анализа на полярния вихър за ранно есенно застудяване или за продължителни периоди с необичайно хладно време. Вместо това атмосферата ще остане в класически летен режим – редуване на антициклонални периоди с краткотрайни атмосферни смущения.

Очакваните средни температури за месеца:

Максимални: най-често 30–36°C, локално до 37–38°C.

Минимални: между 15° и 23°C.

Валежи: около климатичната норма, но с неравномерно разпределение – характерни летни гръмотевични бури с локален характер, по-чести в началото и към края на месеца. Август се очертава като истински летен месец, с преобладаващо слънчево време, горещини и периодични следобедни бури – характерен сценарий за климатичните условия в България през разгара на лятото.