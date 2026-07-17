Проф. Рачев ни шашна, разкри голяма тайна за горещините

Жегата няма намерение да си тръгне тихо и ще напече България поне до началото на следващата седмица. Температурите могат да стигнат 37-38 градуса, а на отделни места дори да прескочат 39 градуса. След горещия финал от вторник към Балканите ще нахлуе по-хладен въздух, който ще донесе следобедни гръмотевични бури и валежи. Към сряда и четвъртък термометрите в по-голямата част от страната вече може да не показват повече от 30 градуса, прогнозира пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

Горещниците се разместили с календара

Рачев припомни, че традиционните Горещници някога са били отбелязвани на 15, 16 и 17 юли. Промяната настъпва след преминаването на България от Юлианския към Григорианския календар. „15, 16 и 17 юли са били Горещниците до 1 април 1916 година. Тогава България сменя календара и се получава разлика от 13 дни“, обясни климатологът.

Така народните Горещници се преместват на 28, 29 и 30 юли. „Оттогава вече Горещниците, а те и астрономически са си точно тогава, са на 28, 29 и 30 юли“, каза проф. Рачев.

Утре може да е най-горещо

Над Балканите все още се задържа много топъл въздух, а югозападният поток ще вдигне температурите още повече непосредствено преди промяната. „Днес е топло, утре може би ще бъде възможно най-топло“, предупреди проф. Рачев.

На места стойностите ще достигнат 37-38 градуса, а не е изключено да бъдат измерени и над 39 градуса. „Това ще продължи до неделя и понеделник. От вторник вече този хладен въздух трябва да нахлуе и над Балканите и да понижи температурите“, обясни той.

Два въздушни потока си устройват среща

Промяната е свързана с циклон над Скандинавия и приближаването на студен фронт. Очаква се той да достигне България в неделя, а около денонощие по-късно да премине през страната.

На синоптичните карти се вижда и така наречената конвергентна линия - място, където два въздушни потока се срещат. „Понеже въздухът няма какво друго да прави, когато двата потока се засрещнат, той се издига във височина и образува хубави купесто-дъждовни облаци“, обясни с усмивка проф. Рачев.

Резултатът обаче няма да бъде толкова забавен - очакват се бурно време, летни порои и гръмотевици. Възможни са и локални градушки, макар климатологът да не очаква явлението да бъде широко разпространено.

Европа се разхлажда, Балканите още се пекат

По-хладният въздух вече е обхванал част от Европа. В Париж температурите ще бъдат около 24 градуса, а в Прага - около 20 градуса.

Мадрид остава в другия край на термометъра с около 36 градуса, което според проф. Рачев е напълно нормално за юли. Над Балканите също ще продължи да бъде горещо още няколко дни.

Количествата валежи у нас засега са около половината от обичайната месечна норма, което поставя страната в сравнително добро положение.

Още една седмица ретро лято

Климатологът сравни сегашния юли с предходните години, когато месецът отново е бил значително по-топъл от нормалното. „Юли 2025 година беше с 2,8 градуса над нормата. През 2024 година беше с над 2 градуса, а през 2023 година - отново с около 2 градуса над нормата“, посочи той.

Според проф. Рачев България в момента преживява още една доза старомодно, истински горещо лято. „Сега караме още една седмица ретро лято при всички положения“, заяви климатологът.

След това идва ред на студения фронт да натисне климатичния климатик. Към средата на следващата седмица времето ще стане по-свежо, но цената ще бъдат следобедни валежи, гръмотевици и локални бури.