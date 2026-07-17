Километрична тапа след верижна катастрофа на ключов път

Верижна катастрофа с три леки автомобила предизвика километрично задръстване по главния път Созопол-Бургас. Инцидентът е станал около 8:00 часа тази сутрин, малко преди разклона за бургаския квартал „Крайморие“, в посока областния град. По колите са нанесени сериозни материални щети, но при сблъсъка няма пострадали.

Произшествието е затруднило сериозно движението по натоварения крайморски маршрут. Автомобилите преминават бавно, а колоната се е проточила на километри. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да предвидят повече време за пътуването си към Бургас.

Допълнително усложнение е създала втора, по-лека катастрофа, станала малко по-напред по същия път. Двата инцидента са довели до силно забавяне на трафика в сутрешните часове, когато движението от Южното Черноморие към Бургас традиционно е интензивно.