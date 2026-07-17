11-годишната Наталия остава в неизвестност, издирването не спира

Вече 18-и ден няма следа от 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и 40-годишния Асен Симеонов. Полицията и доброволци продължават издирването денонощно, но до момента нито един от постъпилите над 70 сигнала не е довел до откриването им. Последната потвърдена информация е от 2 юли, когато двамата са били забелязани край железопътната линия до село Юнак. Всеки изминал ден засилва тревогата за състоянието на детето.

Последната следа е край село Юнак

Наталия и Асен Симеонов са били видени за последно на около 30 километра от Константиново. Именно около село Юнак и съседните населени места са съсредоточени голяма част от действията на полицията и доброволческите екипи.

През последните дни са претърсвани районите край селата Снежна, Градинарево, Гроздево и Цонево. Село Снежна е сред приоритетните точки, след като станало известно, че там живее братът на Асен Симеонов.

„Работим в тясна координация с полицията. Те ни посочват районите, които да претърсим“, разказаха доброволци пред бТВ.

Търсят ги с термокамери през нощта

Екипите разполагат с термокамери и уреди за нощно виждане. Обходите започват около 22 часа и продължават до ранните сутрешни часове.

Доброволците предполагат, че ако Симеонов се придвижва, вероятно го прави основно през нощта, за да избегне засичане.

„Не предприемаме действия, докато полицията не ни е дала указания. Ако забележим нещо, подаваме сигнал на телефон 112 и органите на реда извършват проверката“, обясниха участници в акцията.

Пресните следи се оказаха от овце

В сряда вечерта е проверен сигнал от района на село Величково. Доброволците забелязали прегазена трева и следи, които изглеждали пресни.

На място пристигнали полицаи с дронове и следови кучета. Проверката показала, че следите са оставени от стадо овце и нямат връзка с издирваните.

Подобни сигнали отнемат време и сили, но екипите проверяват всяка информация, която може да доведе до Наталия.

„Пусни детето да се прибере“

Доброволците отправиха директен призив към Асен Симеонов да освободи момичето.

„Ако ни гледа, нека просто пусне Наталия. Не искаме друго. Най-важното е детето да се върне живо и здраво“, заяви един от участниците в издирването.

Хората в акцията призовават гражданите да не опитват сами да задържат или проследяват двамата.

„При всяко съмнение, че са забелязали Наталия или Асен Симеонов, трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112. Бързата реакция е от решаващо значение“, подчертаха доброволците.

Мъжът познава труднодостъпните райони

Наталия е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато е напуснала дома си заедно с бившия партньор на майка си Асен Симеонов.

По данни на полицията той има опит в укриването, познава добре гористите и труднодостъпните местности и в миналото е успявал да остава неоткрит продължително време. Именно това сериозно затруднява издирвателната операция.

Въпреки липсата на пробив полицията и доброволците продължават обходите. Надеждата им остава една - Наталия да бъде намерена възможно най-скоро и да се върне невредима при семейството си.