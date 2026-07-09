Наталия остава в неизвестност, издирването вече е в 10-ия ден

Издирването на 11-годишната Наталия от село Константиново и на нейния пастрок Асен продължава вече 10-и ден без резултат. Полиция и доброволци все още нямат следа от двамата, след като детето изчезна, а мъжът е издирван във връзка със случая.

Доброволците настояват участниците в акциите да не разкриват местонахождението си и действията на полицията. Призивът е да се проверят вили, фургони, мазета и необитаеми постройки в района около Аврен, където Асен е бил засечен за последно по телефона си.

Да не се помага на укриването

„Ще отправя апел към доброволците, които разполагат с информация и участват в акциите - да не споделят местонахождението си, както и това на полицията“, каза пред БНТ доброволецът Боян Доцев. „Вече 9-10 дни тези хора имат възможност да се укриват, а подобна информация може да им помогне да го правят по-добре“, добави той.

Доцев призова и хората, които имат постройки, вили или фургони в радиус 20-30 км от Аврен, да проверят имотите си. „Където за последно е засечен Асен на втория ден с телефона му, нека проверят имотите си - вилите, мазетата и всички места, които могат да бъдат обитавани. Възможно е тези хора да използват подобни постройки“, каза доброволецът.

Какво може да е станало

Според Доцев Асен вероятно не е очаквал издирването да придобие толкова голям мащаб. „Асен, според мен, понеже в селото няма приятели, вероятно не е предполагал, че ще се вдигне толкова голям шум и че издирвателната дейност ще придобие такъв мащаб“, каза той.

„Не знам доколко е бил подготвен - нека нито го надценяваме, нито го подценяваме“, добави доброволецът. „Факт е обаче, че вече 9-10 дни не знаем дали тези хора са живи, дали са здрави, къде се намират и в какво психическо състояние са“, заяви Доцев.

Спорът за „доброволното“ тръгване

Доброволецът коментира и твърденията, че момичето не е било отвлечено от пастрока си, а е тръгнало по собствено желание. „Асен се промъква вечерта и прави опити да ги запали. Има данни, че е правил опити със запалка по чаршафите“, каза Боян Доцев. „Казваме, че е имало и бензин, с който също е можело да ги подпали“, добави той.

„Този човек пребива майката, оставя я със счупена ръка и вързана за стол. Той заплашва и принуждава детето, а тя, за да спаси майка си, тръгва след него“, заяви доброволецът. „Това, че той не е опрял нож в гърба й или пистолет в главата й, не означава, че Наталия е тръгнала след него доброволно или че, видите ли, той просто си е „откраднал булка“ от това село“, каза още Доцев.

Ключови часове за сигналите

Издирването продължава с участието на полиция и доброволци, а най-важни остават точните сигнали. Хората в района са призовани да огледат места, които могат да бъдат използвани за укриване. Особено внимание се обръща на изоставени или рядко посещавани имоти около Аврен. Информацията трябва да се подава към полицията, а не да се разпространява публично.

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