Опасни бури, едра градушка и шквалов вятър връхлитат страната

Синоптиците от Meteo Balkans предупреждават за повишен риск от силни гръмотевични бури, едра градушка, проливни валежи и шквалови ветрове в четвъртък над части от страната.

Най-сериозна е прогнозата за Източна България и Родопите, като за районите по оста Букурещ – Русе – Силистра – Варна е обявено Ниво 2 за потенциално опасни метеорологични явления.

Риск от локални бедствия

Въпреки че студеният атмосферен фронт е преминал сравнително спокойно в сряда, специалистите предупреждават, че атмосферата остава силно нестабилна.

„В четвъртък следфронталната обстановка ще създаде благоприятни условия за развитието на добре организирани гръмотевични бури“, посочват от Meteo Balkans.

Според прогнозата са възможни локални проливни дъждове, едра градушка и силни пориви на вятъра, които на отделни места могат да доведат до щети.

Къде е най-голям рискът?

Освен районите около Русе, Силистра и Варна, синоптиците обръщат внимание и на Ямболско и Бургаско, където прогнозните модели също показват условия за развитие на мощни гръмотевични клетки.

По думите на специалистите точният път на бурите ще зависи от локалните атмосферни процеси, но към момента сигналите за опасно време остават категорични.

От Meteo Balkans призовават хората в засегнатите райони да следят актуалните прогнози през деня, тъй като подобна метеорологична обстановка може да се промени значително само за няколко часа.

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