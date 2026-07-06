И слънчевите очила и чадъра ви трябват. Синьо лято днес

Новата седмица започва с истинско лятно време. Слънцето ще доминира в по-голямата част от страната, но следобед на места са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици.

Понеделник ще донесе предимно слънчево време в цялата страна. Само над планинските райони и на отделни места в Източна България следобед ще се развие купеста облачност, като на места ще превали за кратко и ще прегърми.

Ще духа умерен северозападен вятър, който ще носи известно разхлаждане.

Минималните температури ще бъдат между 22° и 24°, а максималните – между 25° и 31°. В София термометрите ще показват около 27 градуса.

По Черноморието

По Черноморието денят ще започне със слънце. Следобед, главно по северното крайбрежие, на отделни места са възможни краткотрайни превалявания.

Максималните температури ще бъдат около 29 градуса, морската вода остава приятна за къпане – около 25 градуса, а вълнението ще бъде слабо – до 2 бала.

В планините

В планинските райони също ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност и на места ще превали и прегърми.

Вятърът ще бъде слаб, от запад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра – около 11 градуса.

През следващите дни ще се задържи предимно слънчево време, но в следобедните часове ще има развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Това ще е по-осезаемо във вторник над Източна и Южна България, а в сряда - главно в планинските и източните райони. На отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северозапад, а температурите ще останат между 27° и 32°.

В четвъртък се очаква леко понижение на температурите.

В петък и през уикенда времето в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В следобедните часове в петък и събота над планините ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи ще е малка. В неделя на места в североизточните райони ще се развие купеста облачност и е възможно кратко преваляване.

Вятърът постепенно ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад, а в Източна България по-късно - от север-североизток. Температурите отново ще се повишат и в неделя ще достигат между 30° и 35°.

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