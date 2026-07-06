Драма със 2-годишно дете: Въздушна линейка кацна по спешност в Пловдив

Двегодишно дете беше транспортирано с медицински хеликоптер до УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, след като е получило тежка порезна рана на врата. По случая тече проверка.

Въздушна линейка транспортира по спешност от Сливен до Пловдив 2-годишно дете с тежка порезна рана на врата.

Медицинският хеликоптер е кацнал преди обяд на площадката при УМБАЛ „Св. Георги“, откъдето малкият пациент незабавно е бил откаран в операционната.

По информация на „Марица“, детето е пострадало при битов инцидент. Майката е обяснила, че то е паднало върху нож.

Към момента не се съобщава какво е състоянието на детето след операцията.

Предстои компетентните органи да изяснят всички обстоятелства около инцидента и да установят как точно се е стигнало до тежкото нараняване.

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