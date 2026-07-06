Тежка катастрофа край Добрич: Седем души пострадаха

Седем души са пострадали при тежка катастрофа между два автомобила на път II-29 Добрич – Варна.

Инцидентът е станал в района на петия километър след изхода на Добрич в посока Варна. По първоначална информация на полицията няма загинали, а всички ранени са получили медицинска помощ.

Заради челния сблъсък движението по участъка беше временно ограничено. Шофьорите изчакваха на място, докато екипите на полицията и аварийните служби извършваха оглед и разчистваха пътното платно.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението вече е напълно възстановено и автомобилите преминават нормално и в двете посоки.

Все още не е ясно какво е довело до челния удар. По случая е започнало разследване, което трябва да установи причините за произшествието и дали е допуснато нарушение на правилата за движение.

Тъжна статистика

Катастрофата край Добрич е поредният тежък пътен инцидент в страната.

По данни на МВР през последното денонощие в България са станали 33 пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 37 души. Загинали няма.

Въпреки липсата на жертви, статистиката остава тревожна и показва, че тежките катастрофи по българските пътища продължават да бъдат сериозен проблем.

От „Пътна полиция“ отново призовават шофьорите да бъдат внимателни, да спазват ограниченията на скоростта, да поддържат безопасна дистанция и да избягват рисковите изпреварвания, особено по натоварените междуградски пътища.

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