Мантинели като „солети“, скандални сметки! Властта търси кой е виновен

Договорите за мантинелите са били за 300 млн. лв., но платените средства са около 500 млн. лв. Това обяви регионалният министър Иван Шишков по Нова телевизия, след като темата за качеството на пътните съоръжения избухна след последните тежки катастрофи.

По думите му надвишението е почти 200 млн. лв. и е станало чрез анекси, а отделно са платени още 16 млн. лв. индексации. Шишков вече е възложил проверка на мантинелите, поставени през 2024 и 2025 г., за да се установи дали отговарят на сертификатите си.

Проверка след тежките катастрофи

Повод за реакцията на регионалния министър станаха инцидентите от последните дни, при които мантинелите бяха остро критикувани, а мнозина ги оприличиха на „солети“. Шишков призна, че ударите при няколко от катастрофите са били нетипични, защото подобни съоръжения са пригодни за удари под ъгъл около 20 градуса. Според него експертите трябва да кажат защо тировете са влезли в тях по този начин.

„Всички виждаме лекотата, с която тировете минават през мантинелите“, коментира министърът. Именно затова проверката трябва да даде отговор не само дали документите са изрядни, а и дали реално поставените съоръжения пазят живота на пътя.

Голямата сметка

Шишков посочи, че договорите са били сключвани за 6 района с 4-5 фирми. По думите му обаче подготвеното предложение е било цяла България да бъде дадена на една фирма. „Такава е била поръчката“, заяви той.

„В момента те се бяха приготвили да дадат поръчката за мантинелите на една фирма и тя да стане монополист в България“, каза още регионалният министър. Попитан кои са „те“, Шишков уточни: „Те са тези, които са правили тръжните книжа в края на 2025 г. и началото на 2026 г.“

Това е най-острата част от казуса - не само дали мантинелите са здрави, а дали около тях е била изграждана схема за концентрация на огромен публичен ресурс в едни ръце. Тук държавата вече поставя въпроса ребром: кой е писал условията, кой е печелил, кой е подписвал анекси и защо първоначалните договори са набъбнали толкова сериозно.

Прокуратурата трябва да каже кой е взел

Шишков не спести и най-тежката формулировка. „Коя е фирмата, кой колко е откраднал - отговорът трябва да даде прокуратурата“, заяви регионалният министър.

Така темата излиза от административната проверка и влиза в зоната на наказателната отговорност. Ако има нарушения, фалшиво качество, неправомерни анекси или изкуствено завишени плащания, виновните трябва да бъдат назовани и преследвани. Защото при мантинелите не става дума само за обществени поръчки. Става дума за съоръжения, които при катастрофа трябва да разделят живота от трагедията.

„Забравената“ магистрала и старото наследство

Регионалният министър съобщи и че е започнало строителството на първия лот от „забравената“ магистрала от Русе. Според него, когато темата се използва политически, често се пропуска невидимата част - наследството от липса на проекти за магистрала.

По думите му в момента и фирмите „били влезли в капана на онова беззаконие, което беше“. Шишков посочи още, че обходът на Кресна трябва да бъде готов за година и половина, а магистралата има и да се допроектира.

Винетките и цената на пътищата

На въпрос за повишението на винетките с 30% Шишков обясни, че има да се дават много пари за магистралите. По думите му сега средствата, които се дават за поддръжка на пътищата, са два пъти повече от приходите от тол такси и винетки.

„Колкото и да е некачествена услугата, тя има своята цена“, заяви министърът. Това е неприятната, но пряка сметка - пътищата струват пари, но когато държавата иска повече от гражданите, тя трябва още по-твърдо да търси отговорност от онези, които са допуснали скъпи договори, слабо качество и съмнения за схеми.

Случаят с мантинелите вече е тест за властта. Позитивният знак е, че проверката е разпоредена, монополният сценарий е посочен публично, а прокуратурата е поставена пред въпроса за отговорността. Острият въпрос обаче остава: ако мантинелите са платени като златни, защо при удар изглеждат като „солети“?

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