Брутална пътна агресия: Негодник удари жена, тя пада под автомобил

Брутален случай на пътна агресия е станал в Габрово преди около седмица. Жена е била засечена на оживено кръстовище, принудена да спре и ударена от мъж. При нападението тя пада на земята под автомобила си. Други шофьори спират, за да ѝ помогнат.

Инцидентът е заснет от охранителна камера. По данни на потърпевшата до агресията се стигнало след забележка за отнето предимство, предава dariknews.bg.

Жената, която е пожелала анонимност, е предоставила записа на NOVA с настояване случаят да не бъде потулван.

Началникът на Районното управление в Габрово Иван Халкин обаче уточни, че кадрите, предоставени за излъчване, не показват цялата ситуация.

На сочения за нападател са съставени два акта – единият е за засичане в района на кръстовище, а другият за автомобил без редовно преминат технически преглед.

След подадения сигнал екип на КАТ е пристигнал на мястото за около 5-6 минути. Изпратен е и втори полицейски екип, който е съставил акт по общинска наредба за грубо нарушаване на обществения ред.

Образувана е преписка, а записът от близката камера е иззет.

Жената все още не е дала показания

По думите на Халкин потърпевшата не е подала официална жалба. Полицията е била извикана от очевидец, който подал сигнал за пътнотранспортно произшествие, а не за агресия на пътя.

Жената е била призована да даде обяснения, но по това време се е намирала в чужбина. Те предстои да бъдат приобщени към материалите по случая заедно с пълния видеозапис.

Според началника на полицията в Габрово на пълните кадри се вижда и още един човек – приятелят на потърпевшата, който по време на инцидента се намирал в заведение отсреща. Той излязъл и се намесил физически в ситуацията.

До пристигането на полицейските екипи двете страни вече били „разрешили проблема“, без на униформените да бъде разказана пълната версия за случилото се.

„Започнахме работа по преписката, едва след като се запознахме с клипа“, обясни Халкин.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.