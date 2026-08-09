Напрежение в Подбалкана. Спират коли и влакове

Силно задимяване и разрастващ се пожар блокираха движението по Подбалканския път София - Бургас в района на сливенското село Злати войвода. Сигналът за огнената стихия е подаден днес малко след обяд.

В момента на терен работят шест екипа на пожарната от Сливен, Нова загора и Твърдица.

Заради усложнената обстановка е подаден сигнал и към БДЖ за временно спиране на влаковете, които минават през този участък.

Трафикът се отбива по обходни маршрути, като полицейски екипи са на място и преценяват динамично откъде е най-безопасно да се пренасочат автомобилите.

Органите на реда призовават шофьорите за търпение.

Ситуацията е допълнително усложнена заради традиционно натоварения неделен ден, когато хиляди хора се прибират от морето и масово са избрали точно Подбалканската линия за пътуването си.