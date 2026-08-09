Спират тировете към София в пиковите часове

Тежкотоварните камиони над 12 тона ще бъдат спирани днес в посока София по автомагистралите "Тракия" и "Струма", както и през Кресненското дефиле. Ограничението ще бъде в сила от 16:00 до 20:00 ч., съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Мярката цели да облекчи засиления трафик в края на почивния ден и да намали риска от тежки катастрофи и образуването на колони. Подобни ограничения ще се въвеждат всеки петък и неделя до края на август.

Къде точно важи забраната

По автомагистрала "Тракия" и автомагистрала "Струма" тежкотоварният трафик над 12 тона ще бъде ограничен в посока София.

Мярката обхваща и Кресненското дефиле - от пътен възел "Симитли" при 376-и километър до граничния пункт "Кулата".

От АПИ посочват, че целта е да се ограничат предпоставките за инциденти при неправилно изпреварване и да не се допуска натрупването на дълги колони от тежкотоварни автомобили в часовете с най-интензивно движение.

Ограниченията продължават до края на август

Временната организация на движението няма да бъде само за този ден. До края на август ограничения за камионите над 12 тона ще се въвеждат всеки петък и неделя в часовете с най-голям трафик.

Отделна забрана е предвидена и при екстремно високи температури. Когато въздухът надхвърли 35 градуса, а температурата на асфалта достигне над 50 градуса, движението на камиони над 20 тона ще бъде ограничавано между 13:00 и 21:00 ч.

Жегата може да спре камионите в 12 области

Температурните ограничения ще се прилагат по определени участъци от републиканската пътна мрежа в областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.

Забраните няма да важат за превозните средства за обществен превоз на пътници, както и за автомобилите, превозващи опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни и товари с температурен режим. Изключение ще има също за специализираните екарисажни автомобили и камионите на пътноподдържащите фирми.