Сенатът на САЩ прие брутални санкции срещу Русия. Тръмп погва купувачите

Американският Сенат нанесе съкрушителен удар по икономическото сърце на Москва, приемайки с разгромяващо мнозинство от 86 гласа „за“ срещу едва 11 „против“ безпрецедентен пакет от нови, свирепи санкции. Наказателните мерки взимат на мушка най-ценния ресурс на Кремъл – индустрията на въглеводородите, като целта е окончателно да се пресушат финансовите потоци, захранващи руската военна машина. Това е най-радикалният и решителен ход на Капитолия от началото на втория президентски мандат на Доналд Тръмп.

Законът „Линдзи Греъм“ дава мегаправа на Белия дом за мита

Новият законопроект носи името на покойния сенатор Линдзи Греъм – един от най-пламенните поддръжници на Украйна в редиците на Републиканската партия. Нормативният акт развързва ръцете на президента на САЩ и му дава извънредното право да налага тежки мита върху вноса от петте най-големи купувачи на руски петрол и природен газ в света, сред които изпъкват икономическите колоси Китай и Индия. Спасителен пояс е оставен единствено за държави, чиято зависимост от руско синьо гориво е под 15% и които докажат, че предприемат спешни мерки за пълно откъсване от Москва.

Личен удар по Путин

Освен глобалния пазарен натиск, черният списък на Вашингтон удря директно руския президент Владимир Путин, както и най-висшето политическо и военно ръководство на Руската федерация. Под ножа влизат руските финансови институции и мащабните енергийни проекти. Законопроектът обявява и безмилостен лов на т.нар. „сенчест флот“ – старите танкери със сменени флагове, които Русия използва от години, за да заобикаля международните петролни ограничения.

Страх от инфлация разцепи демократите

Въпреки огромното мнозинство, дебатите в Сената преминаха под знака на сериозен страх. Част от демократите и някои републиканци се обявиха против с аргумента, че прекалено широките правомощия на Тръмп за налагане на мита могат да рекушират върху американските данъкоплатци, предизвиквайки ценови шок и инфлация в САЩ,. Заради това в окончателния текст бе прокарана вратичка, която позволява на президента временно да отменя определени ограничения, ако докаже, че това е в национален интерес на Щатите.

Следващата спирка за документа е Камарата на представителите, където гласуването ще се проведе веднага след края на лятната ваканция през септември.

