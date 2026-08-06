Живия Нострадамус отправи ново мрачно предупреждение

Бразилският парапсихолог Атос Саломе, когото редица медии наричат „живия Нострадамус“, заяви, че две от прогнозите му за 2026 г. вече са се сбъднали. Според него следващото сериозно изпитание за света може да бъде конфликт в Арктика, където топенето на ледовете отваря достъп до нови корабни маршрути и природни ресурси, съобщава Wionews.

Две сбъднати прогнози

Саломе твърди, че е предвидил ескалацията на напрежението между Иран и Израел. Освен това посочва, че е прогнозирал правилно победителя Мондиал 2026, като още предварително заявил, че шампион ще стане отбор, чиито цветове символизират огъня.

„Докато много екстрасенси и коментатори предсказваха победа на други отбори, аз идентифицирах финалистите и многократно подчертавах, че Испания е най-вероятният шампион“, казва той.

Предупреждение за Арктика

По думите на парапсихолога именно Арктика може да се превърне в следващата точка на напрежение. Според него ускореното топене на ледовете ще засили конкуренцията за нови морски маршрути и достъп до енергийни ресурси, което може да изостри отношенията между Русия и страните от НАТО.

„Топенето на ледовете през 2026 г. може да доведе до директна конфронтация, а новите корабни маршрути и енергийни ресурси ще играят решаваща роля“, предупреждава Саломе.

Опасения и за Африка

Парапсихологът смята, че нестабилността може да се задълбочи и в региона на Сахел. Той посочва Северен Нигер като една от най-рисковите зони заради активизирането на екстремистки групировки и предупреждава, че това може да доведе до нови регионални кризи.

Не се определя като екстрасенс

Атос Саломе подчертава, че не се смята за екстрасенс, а за парапсихолог. Той твърди, че изготвя прогнозите си чрез символичен анализ, изучаване на модели и Кабала. В същото време признава, че нито един метод за предвиждане на бъдещето не е напълно надежден.

„Никой метод на прогнозиране не е безпогрешен. Прогнозите са интерпретации, а не сигурност“, казва той.

И други негови прогнози привличат внимание

Според публикации в различни медии Атос Саломе и преди е привличал внимание с твърдения, че е предсказал пандемията от COVID-19 и смъртта на кралица Елизабет II. Тези твърдения обаче не са независимо потвърдени.