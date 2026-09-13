Живия Нострадамус отправи ново мрачно предупреждение
Парапсихологът твърди, че някои от прогнозите му за 2026 г. вече са се сбъднали
Следете всички новини, анализи и коментари за Войни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Парапсихологът твърди, че някои от прогнозите му за 2026 г. вече са се сбъднали
Говори в Екваториална Гвинея
"Господарите на войната" знаят, че е нужен само един миг, за да унищожиш, но цял живот, за да възстановиш", каза Светият отец
Турция ще възстановява мира по света, каза президентът
Той настоя за край на конфликтите и критикува организации и държави, които според него не действат достатъчно
САЩ преговарят за купуването на 15 ледоразбивача
Руският лидер честити рождения ден на американския президент
Според него трудният период за Русия ще продължи и през следващата година
Войната винаги е поражение, подчерта понтификът
Силите за информационна поддръжка са "стратегически клон" на въоръжените сили
Следващата седмица ЕК ще запознае страните със съдържанието на поверителен документ по въпроса
Коя е причината за няеприятния край
Прогнозата на Искра Караколева
Ето какво ни чака
Политическото замразяване не означава мир и примирие, а спиране на бойните действия
Очаква се падането на крал Чарлз III
Историк и журналист кръстосаха шпаги
Не е задължение на американските войски да разрешават стари конфликти в далечни земи
Яростният вирус нагледно демонстрира безумието на войната, каза Антониу Гутериш
Зад протестите на таксиджиите се крие битката на две лобита ГЕРБ държи здраво юздите на управлението в страната. Процесите в Реформаторския блок не с...