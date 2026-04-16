Папата: Шепа тирани опустошават света

По време на посещението си в Камерун папа Лъв XIV разкритикува решително глобалната ситуация. Той каза, че в света вилнеят и опустошават "шепа тирани", предаде Ройтерс.

Първият папа американец, който бе атакуван вербално от президента на САЩ Доналд Тръмп в социалните мрежи, призова в най-големия англоезичен град на Камерун - Баменда, да бъдат предприети решителни действия за смяна на курса. Той разкритикува лидерите, които използват езика на религията, за да оправдаят войните, пише БТА.

"Господарите на войната се преструват, че не знаят, че е нужен само един миг, за да унищожиш, но цял живот, за да възстановиш", каза Светият отец.

"Те си затварят очите пред факта, че милиарди долари се харчат за убийства и разрушения, а средства за лекуване, образование и възстановяване няма", заяви папа Лъв.

"Горко на тези, които манипулират с религията и със самото Божие име за собствената си военна, икономическа и политическа изгода, като потапят това, което е свещено, в тъмнина и мръсотия. Това е свят, обърнат нагоре с краката - експлоатация на Божието творение, което трябва да бъде разкритикувана и отхвърлена от всяко честно съзнание", заяви папата.

Светият отец направи подобни изказвания миналия месец, когато каза, че Бог отхвърля молитвите на лидерите, чиито "ръце са оцапани с кръв". Думите му бяха изтълкувани като нападка срещу американския министър на отбраната Пийт Хегсет, който прибегна до християнска реторика, за да оправдае войната срещу Иран.

Тръмп започна с критиките си срещу папата в неделя, когато заяви в социалната мрежа Truth Social, че позицията на Светия отец по въпросите на престъпността "е слаба", а тази по въпросите на външната политика - "ужасна".

