Днес платихме 2,8 милиарда на Украйна. Дано не купят пак златни тоалетни с тях

Европейският съюз отпусна допълнителни 2,8 милиарда евро финансова подкрепа за Украйна в рамките на нов импулс на помощта от блока за Киев, предаде ДПА, цитирана от БТА. Тези средства са част от мащабната програма за помощ на стойност 50 милиарда евро, предназначена да подпомогне държавния бюджет на Украйна. Киев получава седмото поредно плащане по тази схема в момент, в който страната продължава с реформите и едновременно с това се защитава срещу пълномащабната руска инвазия.

Бързината и ангажираността на Украйна към осъществяването на значими реформи заслужават това плащане, а сега ние проправяме пътя и за по-нататъшен напредък в преговорите за присъединяване, заяви в изявление еврокомисарят по разширяването Марта Кос.

Политически обрат в Будапеща отпуши милиардите

Сериозният напредък по отношение на тази и няколко други мерки за подкрепа на Украйна от страна на ЕС стана възможен след радикална политическа промяна в Будапеща. Изплащанията от този фонд бяха блокирани дълго време от Унгария под ръководството на бившия унгарски премиер Виктор Орбан, който беше свален от власт на парламентарните избори през април. С отстраняването му от управлението, блокът успя бързо да преодолее досегашното дипломатическо и финансово вцепенение.

Динамиката на помощта се засилва значително, като Украйна може да очаква още този месец пакет от 5,9 милиарда евро по изцяло нов механизъм за заеми на стойност 90 милиарда евро. Тези средства са предназначени пряко за подкрепа на украинската армия и държавните финанси, разкри върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас по време на среща на министрите на отбраната на блока в Никозия.

Нови планове за европейския фонд за оръжия

Министрите от ЕС вече започнаха да обсъждат и как да се използват 6,6 милиарда евро за отделен фонд за оръжия – изплащания, които също бяха блокирани от Орбан преди неговото падане от власт. Кая Калас посочи, че е предложила тези средства да бъдат използвани частично за компенсиране на страните от ЕС за вече доставени оръжия на Украйна. Част от сумата ще отиде за финансиране на нови съвместни покупки, както и за поддържане на военната мисия на ЕС за обучение в Украйна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com