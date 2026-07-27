Сензационно! Дъщерята на Ким Чен Ун с невиждан ход

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун отбеляза 73-ата годишнина от подписването на примирието, сложило край на бойните действия в Корейската война, като отдаде почит на загиналите и посети военни паметници и гробища, съобщи държавната агенция КЦТА, предаде "България Он Еър".

За първи път в официалните възпоменателни церемонии участва и дъщеря му Ким Джу Е. Разпространени от севернокорейските държавни медии снимки и видеа показват, че тя върви редом до баща си, заема централно място в церемониалните формирования и заедно с него приветства ветерани от войната.

Южнокорейското министерство по въпросите на обединението съобщи, че това е първото участие на Джу-е във възпоменанията по повод годишнината от примирието, както и първото ѝ посещение в Гробището на мъчениците от Отечествената освободителна война и Гробището на революционните мъченици.

По данни на КЦТА Ким Чен Ун е посетил гробища и паметници, срещнал се е с ветерани и е поднесъл цветя на гробовете на първото поколение партизански бойци.

По време на церемониите севернокорейският лидер отново определи изхода от Корейската война (1950-1953 г.) като "велика победа" за страната.

Корейската война приключва с подписването на примирие, а не с мирен договор, което означава, че двете Кореи технически все още се намират в състояние на война.

Все по-честите публични появи на Ким Джу Е с баща ѝ засилват спекулациите за бъдещата ѝ роля в ръководството на Северна Корея.

Според южнокорейската Национална разузнавателна служба, която се позовава на "надеждна разузнавателна информация", Джу Е е определяна като вероятна наследничка на Ким Чен Ун.

През март севернокорейските медии разпространиха кадри, на които тя управлява нов танк. Преди това тя беше показана да стреля с пушка на стрелбище и да използва пистолет.

В рамките на възпоменанията Ким Чен Ун посети и гробището на китайските доброволци, участвали в Корейската война. Там той отдаде почит пред гроба на Мао Анин - син на китайския лидер Мао Цзедун.

Според КЦТА посещението е пореден знак за затоплянето на отношенията между Пхенян и Пекин.