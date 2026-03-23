Ким Чен-ун с трети мандат, направи рокада на върха

Върховното народно събрание (ВНС) на Северна Корея преизбра лидера на страната Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет, съобщиха държавните медии.

Преназначаването е извършено в неделя по време на първата сесия на ВНС – първата държавна дейност от неговия 15-и мандат, предаде Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА).

Това е третият пореден мандат на Ким като председател на комисията, откакто тя бе създадена през 2016 г. като най-висшия орган за политическо ръководство в страната.

На заседанието за председател на Президиума на ВНС (най-високият парламентарен пост) бе избран Джо Йонг-уон, известен като един от най-близките сътрудници на Ким, който заменя на поста Чое Рьонг-хе.

Премиерът Пак Тае-сонг запази поста си, докато бившият премиер Ким Ток-хун бе назначен за първи вицепремиер – длъжност, новосъздадена на последното заседание.

При рокадите Джо беше назначен и за заместник-председател на Държавния съвет, докато влиятелната сестра на Ким – Ким Йо-чен, бе освободена от поста си на член на съвета.

На неделното заседание са били обсъдени също изменения в конституцията на Северна Корея, мерки за изпълнение на петгодишния национален план за развитие, представен на партийния конгрес, както и държавният бюджет за 2026 г., съобщи КЦТА, без да разкрива подробности.

